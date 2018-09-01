pro100tak Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #47





(Пользователи) Сообщений: 187

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:03 Я казах. И убежден, однозначно, в двух вещах.

1) Нужно многообразие культур, менталитетов, религий, языков - конгломерат с признанием и принятием перечисленных понятий вплоть до смешения (именно это стало двигателем развития в Штатах, бывшая колония стала мировым лидером), без поиска противоречий с обострениями как на Ближнем Востоке, Индии, Китае, Судане да много еще где. Без русских, украинцев, кавказцев и многих других нам самим по себе при нашей ментальности будет тяжко. Наша история подтвердит мои слова. И на каком, каких языках мы будем общаться - не так важно, это на сегодня.

2) Для того чтобы казахский язык стал превалирующим (с учетом названия страны) нужны качественные учебники (не сегодняшнего уровня, меняющиеся ежегодно, еще и разных издательств в один год, с кучками авторов, протоптавшими тропу в Минобр), нужны следующие, опять же качественные, ступени образования на казахском языке, нужна методология для подготовки реальных, а не нынешних псевдоученых - языковедов (из разряда душ - шаптыргыш). И чтобы эти псевдоученые не заменяли неважные результаты своих трудов призывами, не дай бог, к насильному насаждению казахского языка. Типа, мы ничего не сможем сделать, если и ... т.д.

Я гражданин и патриот, и я не хочу, чтобы у нас было отрицательное сальдо миграции. И это сальдо - количественный показатель.