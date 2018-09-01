pro100tak Re: Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж #4





(Пользователи) Сообщений: 187

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 20:50 Оговорился малость наш Президент. Насчет ответственности народных избранников, что на их спинах эта самая ответственность. Хотя, на самом деле, прав он, по большому счету. Привыкли они только спинным мозгом что-нибудь чувствовать, какие веяния, куда, откуда. К какому берегу прибиться, чтобы завтра не остаться не у дел. Башка им нужна только для нюха. Надеюсь, все-таки, что они поняли, что ответственность они должны осознавать головами. И ответственность на них налагается с головы до ног, не только на спины.