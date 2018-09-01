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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Седня нет стимула учить язык. У меня точно. Если мне скажут учи или положи паспорт на стол. Я выберу второй вариант. Почему? Потому что я могу работать у соседей и мне будут платить столько же или больше не изучая язык.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хотелось бы верить, но факты ... что у нас, что в России, а также по странам бывшего Союза, говорят об обратно.
Недаром же ты написал часть отучившихся. А она, ой как мала.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=15


Подрастающее поколение пусть изучают языки, очерчен вектор направления, движение вперёд обязательно будет, у них есть стимул, у нас когда мы были молодыми таких условии не было. И не надо забывать, что мы развивающияся страны, нашей молодёжи нужно учиться у развитых стран, если есть возможность стать временно их частью, в рамках различных учебных программ, отучится, затем отработать на благо Родины здесь, а дальше как захотят.
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
pro100tak


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Сообщений: 187
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.09.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я казах. И убежден, однозначно, в двух вещах.
1) Нужно многообразие культур, менталитетов, религий, языков - конгломерат с признанием и принятием перечисленных понятий вплоть до смешения (именно это стало двигателем развития в Штатах, бывшая колония стала мировым лидером), без поиска противоречий с обострениями как на Ближнем Востоке, Индии, Китае, Судане да много еще где. Без русских, украинцев, кавказцев и многих других нам самим по себе при нашей ментальности будет тяжко. Наша история подтвердит мои слова. И на каком, каких языках мы будем общаться - не так важно, это на сегодня.
2) Для того чтобы казахский язык стал превалирующим (с учетом названия страны) нужны качественные учебники (не сегодняшнего уровня, меняющиеся ежегодно, еще и разных издательств в один год, с кучками авторов, протоптавшими тропу в Минобр), нужны следующие, опять же качественные, ступени образования на казахском языке, нужна методология для подготовки реальных, а не нынешних псевдоученых - языковедов (из разряда душ - шаптыргыш). И чтобы эти псевдоученые не заменяли неважные результаты своих трудов призывами, не дай бог, к насильному насаждению казахского языка. Типа, мы ничего не сможем сделать, если и ... т.д.
Я гражданин и патриот, и я не хочу, чтобы у нас было отрицательное сальдо миграции. И это сальдо - количественный показатель.
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* bgb
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4025
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.09.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

согласен!
таким образом, денисов свой хлеб не оправдал))) 8-)
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§ dvb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.09.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реализуемая языковая политика в этой стране направлена в первую очередь на недопущение русских во властные и силовые структуры. Естественно, что это все сопровождается официальной трескотней о равенстве всех и вся в обществе. В результате всем уже очевидно к чему это приводит -низкий интеллектуальный уровень менеджмента, разгул кумовства и соответственно повальная коррупция на всех уровнях. Отсюда и рост миграционных настроений.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
языковая политика в этой стране направлена в первую очередь на недопущение русских во властные и силовые структуры. Естественно, что это все сопровождается официальной трескотней о равенстве всех и вся в обществе. В результате всем уже очевидно к чему это приводит -низкий интеллектуальный уровень менеджмента, разгул кумовства и соответственно повальная коррупция на всех уровнях. Отсюда и рост миграционных настроений.[/quotе

В этом вся правда
Государство сакемакебаке.
Пока не будет во власти русских немцев корейцев украинцев, наравне с казахами, все так и будет.
А язык в данном случае важен на котором разговаривают люди. В Кустанае-на русском.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.09.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Цитата:
alex_60:

Вот есть же всё таки люди, которые понимают ситуацию и правильно всё говорят. Почему же на верху не дойдёт? И всё на язык списывают? Ну хочешь учи любой, но почему бы просто не оставить русский? государственным?
Конечно те же китайцы знают китайский. Но сколько веков они его знают? И тем не менее для "развития" страны учат английский, русский и немецкий с французским. Как то так. :-x
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///«Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, разрешите от имени всего депутатского корпуса выразить вам благодарность за открытие четвертой сессии парламента шестого созыва и определение предстоящих задач. Все задачи, поставленные перед парламентом, депутаты обеих палат выполнят на высшем уровне», - сказал / ///

вот в такой стране и живем.
причем тут благодарность за открытие сессии? с какого перепугу?
идиотизм какой то.
лизоблюдство на самом верху. .
выполнят они на высшем уровне.
вне понимания, что такое "высший уровень.
а сказал это главный по мажилису Нурлан Нигматулин.
но после этого были ////продолжительные аплодисменты,///
мрак.
как вообще такое может быть.

рс .
сказал бы уж прямо - спасибо за миллионные деньги,что нам платите,
не зарплаты,
зарплату надо заработать, а за то что вы нас содержите. и наши кланы.
а мы тут на "высшем уровне". сидим просиживаем кресла.
но сделаем как скажете.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2018 - 21:43]

[Исправлено: alex_60, 01.09.2018 - 21:49]

[Исправлено: alex_60, 01.09.2018 - 21:53]
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