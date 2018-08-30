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§ NG.kz
Три автомобиля столкнулись по дороге на "Сосновный бор"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись последствий ДТП, сделанную сегодня, 30 августа, примерно в 18:30, прислал на ватсапп "НГ" пользователь Насруддин.
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§ 211
Re: Три автомобиля столкнулись по дороге на "Сосновный...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет чтобы остановиться, снять подробно, опросить кого можно..
Таких аварий я проезжаю каждый день по несколько штук..
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* bgb
Re: Три автомобиля столкнулись по дороге на "Сосновный...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4025
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.09.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для насруддина: дорога на сосняк начинается после поворота из щербаковки.
среди леса она петляет так, что иногда страшно!
сбрасываю скорость, но вижу, как из-за поворота вылетают по встречке. если бы я ехал чуть быстрее, то встретились бы...
что летом, что зимой летают...
а на трассе объезжают бугорки и ямки...
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