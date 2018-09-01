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≡ «Если хотят подраться, да ради Бога - почему нет?!» - руководители ХК «Горняк» встретились с фанатами и ответили на вопросы "НГ"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Если хотят подраться, да ради Бога - почему нет?!» - руководители ХК «Горняк» встретились с фанатами и ответили на вопросы "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудненский Ледовый дворец несколько дней украшала светодиодная вывеска «Приглашаем всех болельщиков клуба «Горняк» на ежегодную встречу с командой».
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§ 211
Re: «Если хотят подраться, да ради Бога - почему нет?!» -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты конечно у них не ахти..
Которые с женами и детьми, чтобы снять квартиру с семьей, много им не выделяют..
А должны..
Что они снимут за 50 тысяч, бомжатник?
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