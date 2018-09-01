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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Похоже - на свеклу

Борщ тогда попробуй сварить.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, Барбара варит борщ - без свеклы.
Я её так приучил. Наша МАМА - варила
борщ - без свеклы. Я уже писАл об этом- тут... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда свекольник.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну тогда свекольник.

Нашёл рецепты. Смузи вечером сделаю... :lol: :oops:
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Страница 892 из 892«1...890891892
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