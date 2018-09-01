таноми52 Re: Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 132

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:27 "Конечная цель всех работ - улучшение благосостояния народа и дальнейшее развитие. Достижение этой цели напрямую зависит от незыблемости нашего экономического, политического, социального и духовного единства, что налагает огромную ответственность на спины народных избранников. Оправдывая надежды народа, работайте во благо стабильного и динамичного развития Казахстана. Я верю в это", - заключил Президент, обращаясь к депутатам.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32161#777368



Неужели наш Президент романтик и идеалист?



Цитата: Сабыр:

Или вы на другой планете живете и не знаете?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32161#777368 Или вы на другой планете живете и не знаете?Источник: