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§ NG.kz
Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента сделал ряд поручений правительству, а также сообщил, какие вопросы могут быть отражены в его новом послании народу Казахстана.
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§ 211
Re: Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туризм это хорошо..
Тем более что отстроим сейчас мы рудничане 1591 км Тобола и пустим итальяно туристо..
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§ Сабыр
Re: Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж
Сабыр


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Сообщений: 35
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие туристы? Вы о чём,уважаемый президент? Недавно у нас был инцидент с пассажирами рейса Костанай-Тюмень,люди не смогли уехать от нас из-за сломавшегося автобуса! Вот так тупо у людей рухнули планы и т.д. Уничтожены автобусные парки,инфраструктура! Начинать надо с низов,а не с трибуны делать заявления! Или вы на другой планете живете и не знаете?
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§ таноми52
Re: Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж
таноми52


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Сообщений: 132
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Конечная цель всех работ - улучшение благосостояния народа и дальнейшее развитие. Достижение этой цели напрямую зависит от незыблемости нашего экономического, политического, социального и духовного единства, что налагает огромную ответственность на спины народных избранников. Оправдывая надежды народа, работайте во благо стабильного и динамичного развития Казахстана. Я верю в это", - заключил Президент, обращаясь к депутатам.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32161#777368

Неужели наш Президент романтик и идеалист?

Цитата:
Сабыр:
Или вы на другой планете живете и не знаете?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32161#777368
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