/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проект закона четко ограничивает категорию плательщиков. Единый платеж смогут платить только физлица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таксисты могут заплатить 1 МРП в месяц и законно таксовать? (На еду и на обслуживание авто там только хватает)
Профайл

§ Добринцофф
Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6158
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.09.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мы установили максимальный доход до 100 МЗП в год - это порядка 240 тысяч тенге в месяц. То есть если доход не превышает 240 тысяч тенге в месяц, то человек может перейти на данный режим", - сообщила Абылкасымова. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32163

Что есть доход?
Где нибудь в НК есть определение слова "доход"?
Если понимать доход как прибыль от своей деятельности,то из категории ИП в категорию самозанятых легко может куча народу перейти.

[Исправлено: Добринцофф, 01.09.2018 - 17:03]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 2
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх