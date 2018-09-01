Добринцофф Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6158

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:00 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32163 "Мы установили максимальный доход до 100 МЗП в год - это порядка 240 тысяч тенге в месяц. То есть если доход не превышает 240 тысяч тенге в месяц, то человек может перейти на данный режим", - сообщила Абылкасымова. Источник:

Что есть доход?

Где нибудь в НК есть определение слова "доход"?

Если понимать доход как прибыль от своей деятельности,то из категории ИП в категорию самозанятых легко может куча народу перейти.



[Исправлено: Добринцофф, 01.09.2018 - 17:03]