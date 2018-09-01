Kairat stayer Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 175

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:46 Цитата: Обликоморале:

Хотелось бы верить, но факты ... что у нас, что в России, а также по странам бывшего Союза, говорят об обратно.

Недаром же ты написал часть отучившихся. А она, ой как мала.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Хотелось бы верить, но факты ... что у нас, что в России, а также по странам бывшего Союза, говорят об обратно.Недаром же ты написал часть отучившихся. А она, ой как мала.Источник:



Подрастающее поколение пусть изучают языки, очерчен вектор направления, движение вперёд обязательно будет, у них есть стимул, у нас когда мы были молодыми таких условии не было. И не надо забывать, что мы развивающияся страны, нашей молодёжи нужно учиться у развитых стран, если есть возможность стать временно их частью, в рамках различных учебных программ, отучится, затем отработать на благо Родины здесь, а дальше как захотят.