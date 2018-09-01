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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6046
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Седня нет стимула учить язык. У меня точно. Если мне скажут учи или положи паспорт на стол. Я выберу второй вариант. Почему? Потому что я могу работать у соседей и мне будут платить столько же или больше не изучая язык.
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хотелось бы верить, но факты ... что у нас, что в России, а также по странам бывшего Союза, говорят об обратно.
Недаром же ты написал часть отучившихся. А она, ой как мала.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35405&viewmode=flat&sortorder=0&start=15


Подрастающее поколение пусть изучают языки, очерчен вектор направления, движение вперёд обязательно будет, у них есть стимул, у нас когда мы были молодыми таких условии не было. И не надо забывать, что мы развивающияся страны, нашей молодёжи нужно учиться у развитых стран, если есть возможность стать временно их частью, в рамках различных учебных программ, отучится, затем отработать на благо Родины здесь, а дальше как захотят.
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§ pro100tak
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.09.18 - 18:03
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