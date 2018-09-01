211 Re: Киберспорт, виртуальная реальность и робототехника - IT... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4165

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:01 Молодцы..

Ну а то что дождичек и немного грязи, так я тоже торал по ней много км до школы что с Осиновки до Абая, что с отделения до центра в совхозе в камыстинских степях, что с конечного домика на Уской..

И тем не менее же не хуже всех, даже много лучше по образованию..