Сабыр Re: Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж #2





(Пользователи) Сообщений: 35

Регистрация: 30.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:50 Какие туристы? Вы о чём,уважаемый президент? Недавно у нас был инцидент с пассажирами рейса Костанай-Тюмень,люди не смогли уехать от нас из-за сломавшегося автобуса! Вот так тупо у людей рухнули планы и т.д. Уничтожены автобусные парки,инфраструктура! Начинать надо с низов,а не с трибуны делать заявления! Или вы на другой планете живете и не знаете?