Kairat stayer Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 172

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:05 Цитата: maxsaf:

С одной стороны знания языков это хорошо, но во-первых не всем дано, (я в том числе про молодежь, на которую это вешают), во-вторых прийдется им часы по другим предметам урезать (и это параллельно с переходом на пятидневку, минимум домашних заданий). А в третьих база никакая просто, особенно в плане обучения на английском. Поэтому полиязычие - спорный вопрос.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777345&topic_id=35405&forumid=1&1535788141 С одной стороны знания языков это хорошо, но во-первых не всем дано, (я в том числе про молодежь, на которую это вешают), во-вторых прийдется им часы по другим предметам урезать (и это параллельно с переходом на пятидневку, минимум домашних заданий). А в третьих база никакая просто, особенно в плане обучения на английском. Поэтому полиязычие - спорный вопрос.Источник:



Не сражу конечно, посмотрим, постепенно надо, с учётом опыта и результатов пилотных проектов в отдельных общеобразовательных школах на местах, где идёт апробирование программ, что и осуществляется в настоящее время, ну и НИШ имеющийся во всех регионах свою лепту вносят. Есть конечно определённые трудности, в том числе озвученные Вами, вместе с тем, надо двигаться вперёд, взвешенно всё можно преодолеть и решить поставленные цели и задачи. Да, базу в целом следует подтянут, особенно в сельской местности, также продолжить готовить кадры.