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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Каким образом русский язык в статусе государственного мог

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777330&topic_id=35405&forumid=1#777330

Давай не будем развивать эту тему..
Опыт уже есть и очень печальный для одной Великой с исторически точки зрения страны бывшего СССР..
Да, стало лучше, но не той стране..
А совершенно другой..
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
недавно озвучивали, что в нашей области в прошлом году впервые, из общего количества более 50% детей пошли учиться на казахском языке обучения. Тут не надо быть каким то математиком, учёным, это тенденция динамике будет увеличиваться и далее, как и количество, доля коренного населения (в 2009 году 328 936, соответственно 2018 году-352 610).

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124#777317


Вот именно! Вспоминаю , как в 90-х нацпаты вопили о немедленном вводе везде и всюду казахского языка, совершенно не считаясь с реалиями (отсутствие средств, методик обучения, учебников, учителей, протест большинства и проч.) Слава Богу, на верху хватило мудрости, не пойти у них на поводу. В результате в многонациональной стране мир и стабильность. С течением времени казахский язык развивался, обогащался словарный запас, совершенствовались методики. Люди, которые видели своё будущее в Казахстане, учили сами и своих детей казахскому. Старики вымрут, молодёжь выучит, несогласные уезжали и продолжают уезжать. Всё решится естественным путём - со временем казахский станет преобладающим языком. О чём спор? Государственный язык надо знать! И будут знать,если продолжить медленно, но верно, без насилия и дискриминации его внедрять. Но если возобладают мнения таких, как Сарым, внештатный советник министра общественного развития, который считает, что если бы запретить выход всех иноязычных СМИ в Казахстане, то тогда бы казахский расцвёл невиданным цветом, то последствия сомнительны. Люди так устроены, что любое давление, даже у согласных, вызывает протест.Так что надеемся на мудрость власть имущих.
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§ Victor Yang
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10889
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.09.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что мешало дать русскому языку статус государственного сразу после обретения Казахстаном независимости?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777330&topic_id=35405&forumid=1&1535785787

Мешала сила русского языка и слабость казахского. Без более высокого статуса - он мог остаться не у дел.
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* maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мешала сила русского языка и слабость казахского. Без более высокого статуса - он мог остаться не у дел.

А сила английского уже не пугает? казахский достаточно окреп?
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пригласило многих известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема пр

Тов. Денисов опять лукавит..
Ни одного политика, ученого или тем более общественного деятеля никто из костанайцев не знает, тем более чем они там занимаются, в этой деятельности..
Что сделали и сделали ли хоть что то..
Обсуждать дайте право нам, профессиональным комментаторам..
Но если ты ученый, тебя должны знать, если ты политик, должны видеть, если ты общественник, должны смотреть на плоды твоего труда..
Где это фсе?
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§ Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Старики вымрут, молодёжь выучит, несогласные уезжали и продолжают уезжать. Всё решится естественным путём - со временем казахский станет преобладающим языком. О чём спор? Государственный язык надо знать! И будут знать,если продолжить медленно, но верно, без насилия и дискриминации его внедрять. Но если возобладают мнения таких, как Сарым, внештатный советник министра общественного развития, который считает, что если бы запретить выход всех иноязычных СМИ в Казахстане, то тогда бы казахский расцвёл невиданным цветом, то последствия сомнительны. Люди так устроены, что любое давление, даже у согласных, вызывает протест.Так что надеемся на мудрость власть имущих.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777333&topic_id=35405&forumid=1&1535786085


Всё верно, госпожа Таноми, выше отметил, с мнением господина В.Вишнеченко согласен, в части касающейся полиязычности. Также ранее отмечал, что никто старшее поколение не заставляет изучать государственный язык, школьники пусть учат. Я, то ладно школу окончил на казахском языке, вон Мереке Заканович своего родного языка не знает, никто же его не притесняет, ну упрекают тут некоторые конечно, если бы притесняли наверное сел бы на лошадь и давно уехал за рубеж к своим многочисленным родственникам.
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