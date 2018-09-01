В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность. Читать новость
Kairat stayer: недавно озвучивали, что в нашей области в прошлом году впервые, из общего количества более 50% детей пошли учиться на казахском языке обучения. Тут не надо быть каким то математиком, учёным, это тенденция динамике будет увеличиваться и далее, как и количество, доля коренного населения (в 2009 году 328 936, соответственно 2018 году-352 610).
Вот именно! Вспоминаю , как в 90-х нацпаты вопили о немедленном вводе везде и всюду казахского языка, совершенно не считаясь с реалиями (отсутствие средств, методик обучения, учебников, учителей, протест большинства и проч.) Слава Богу, на верху хватило мудрости, не пойти у них на поводу. В результате в многонациональной стране мир и стабильность. С течением времени казахский язык развивался, обогащался словарный запас, совершенствовались методики. Люди, которые видели своё будущее в Казахстане, учили сами и своих детей казахскому. Старики вымрут, молодёжь выучит, несогласные уезжали и продолжают уезжать. Всё решится естественным путём - со временем казахский станет преобладающим языком. О чём спор? Государственный язык надо знать! И будут знать,если продолжить медленно, но верно, без насилия и дискриминации его внедрять. Но если возобладают мнения таких, как Сарым, внештатный советник министра общественного развития, который считает, что если бы запретить выход всех иноязычных СМИ в Казахстане, то тогда бы казахский расцвёл невиданным цветом, то последствия сомнительны. Люди так устроены, что любое давление, даже у согласных, вызывает протест.Так что надеемся на мудрость власть имущих.
пригласило многих известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема пр
Тов. Денисов опять лукавит.. Ни одного политика, ученого или тем более общественного деятеля никто из костанайцев не знает, тем более чем они там занимаются, в этой деятельности.. Что сделали и сделали ли хоть что то.. Обсуждать дайте право нам, профессиональным комментаторам.. Но если ты ученый, тебя должны знать, если ты политик, должны видеть, если ты общественник, должны смотреть на плоды твоего труда.. Где это фсе?
таноми52: Старики вымрут, молодёжь выучит, несогласные уезжали и продолжают уезжать. Всё решится естественным путём - со временем казахский станет преобладающим языком. О чём спор? Государственный язык надо знать! И будут знать,если продолжить медленно, но верно, без насилия и дискриминации его внедрять. Но если возобладают мнения таких, как Сарым, внештатный советник министра общественного развития, который считает, что если бы запретить выход всех иноязычных СМИ в Казахстане, то тогда бы казахский расцвёл невиданным цветом, то последствия сомнительны. Люди так устроены, что любое давление, даже у согласных, вызывает протест.Так что надеемся на мудрость власть имущих.
Всё верно, госпожа Таноми, выше отметил, с мнением господина В.Вишнеченко согласен, в части касающейся полиязычности. Также ранее отмечал, что никто старшее поколение не заставляет изучать государственный язык, школьники пусть учат. Я, то ладно школу окончил на казахском языке, вон Мереке Заканович своего родного языка не знает, никто же его не притесняет, ну упрекают тут некоторые конечно, если бы притесняли наверное сел бы на лошадь и давно уехал за рубеж к своим многочисленным родственникам.
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