таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 130

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:10 Цитата: Kairat stayer:

недавно озвучивали, что в нашей области в прошлом году впервые, из общего количества более 50% детей пошли учиться на казахском языке обучения. Тут не надо быть каким то математиком, учёным, это тенденция динамике будет увеличиваться и далее, как и количество, доля коренного населения (в 2009 году 328 936, соответственно 2018 году-352 610).



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124#777317 недавно озвучивали, что в нашей области в прошлом году впервые, из общего количества более 50% детей пошли учиться на казахском языке обучения. Тут не надо быть каким то математиком, учёным, это тенденция динамике будет увеличиваться и далее, как и количество, доля коренного населения (в 2009 году 328 936, соответственно 2018 году-352 610).Источник:



Вот именно! Вспоминаю , как в 90-х нацпаты вопили о немедленном вводе везде и всюду казахского языка, совершенно не считаясь с реалиями (отсутствие средств, методик обучения, учебников, учителей, протест большинства и проч.) Слава Богу, на верху хватило мудрости, не пойти у них на поводу. В результате в многонациональной стране мир и стабильность. С течением времени казахский язык развивался, обогащался словарный запас, совершенствовались методики. Люди, которые видели своё будущее в Казахстане, учили сами и своих детей казахскому. Старики вымрут, молодёжь выучит, несогласные уезжали и продолжают уезжать. Всё решится естественным путём - со временем казахский станет преобладающим языком. О чём спор? Государственный язык надо знать! И будут знать,если продолжить медленно, но верно, без насилия и дискриминации его внедрять. Но если возобладают мнения таких, как Сарым, внештатный советник министра общественного развития, который считает, что если бы запретить выход всех иноязычных СМИ в Казахстане, то тогда бы казахский расцвёл невиданным цветом, то последствия сомнительны. Люди так устроены, что любое давление, даже у согласных, вызывает протест.Так что надеемся на мудрость власть имущих.