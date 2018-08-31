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§ NG.kz
ДТП на улице Баймагамбетова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео аварии, которая произошла сегодня ночью на ул. Баймагамбетова, недалеко от ул. Гоголя, прислали наши читатели на WhatsApp "НГ".
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§ 211
Re: ДТП на улице Баймагамбетова в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
В дождь по ровным дорогам ночью тяжело гонять, а между ям вообще жесть..
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§ bgb
Re: ДТП на улице Баймагамбетова в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4022
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недавно проезжал там и, соблюдая правила, хотел перестроиться для поворота направо в сторону "бородинского". а тут чуть не уткнулся в эту изгородь, которую не видно за впереди идущими машинами.
везде давно на дорогах при ремонте дополнительно к ограждению выставляют полосатые фишки, ограждая полосу движения.
а у нас в метре от ямы ставят ограждение или еще круче - просто полосатая ленточка, которая рвется на ветру.
думаю, что полностью вина ремонтников!
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