bgb Re: ДТП на улице Баймагамбетова в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4022

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:42 недавно проезжал там и, соблюдая правила, хотел перестроиться для поворота направо в сторону "бородинского". а тут чуть не уткнулся в эту изгородь, которую не видно за впереди идущими машинами.

везде давно на дорогах при ремонте дополнительно к ограждению выставляют полосатые фишки, ограждая полосу движения.

а у нас в метре от ямы ставят ограждение или еще круче - просто полосатая ленточка, которая рвется на ветру.

думаю, что полностью вина ремонтников!