В Доме дружбы прошло второе заседание по обсуждению программы «Рухани Жангыру». Управление внутренней политики пригласило известных политиков, ученых, общественных деятелей, тема предложена еще более сложная - национальная идентичность. Читать новость
не работает " рухани ...", все запомнить не могу правильно как.. число коррупционеров растет. деревья пилят, строят хуже не придумываешь. дома трескаются., брусчатки проваливаются. сразу после укладки. только в одном видно продвижение- повышают до 300 тысяч зарплата тем кто борется с тем что растет. независимо от этих борцов.
В приграничных полосах, как показал опыт одной несчастной страны бывшего СССР, вводить двух или там трехязычие подобно распаду этой страны.. Так что все пусть идет как есть. Государственный язык казахский, остальные имеют право говорить на англицком, если хотят.. Или на любом другом. Но гос язык знать обязан.. Везде так.. Поговори в тойже Финляндии на казахском, тебя выкинут из страны, детей ювеналы отберут..
Ректор КПУ Еркин Абиль подробно разобрал обе позиции и заключил, что обе они имеют право на жизнь и могут быть краеугольными камнями фундамента национальной идентичности. Похоже, сегодня эта точка зрения выглядит наиболее взвешенной и не грозит обществу потрясениями. Хотя в стране были, да и сегодня есть господа, заявляющие, что человек, не знающий казахского языка, не является патриотом и даже не гражданин Казахстана. Именно такие заявления спровоцировали массовый отъезд людей в Россию и другие страны. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124
Знаю одного... Цитата:
211: Государственный язык казахский, остальные имеют право говорить на англицком, если хотят.. Или на любом другом. Но гос язык знать обязан..
Да только сам он его не знает, знач - не патриот и не гражданин
Просто любопытно, почему русский язык не может стать вторым государственным? Ведь от фактов никуда не денешься - на русском все еще говорит достаточно много жителей Казахстана. В упомянутой автором Канаде на французском говорят чуть больше 20% населения, и это не мешает ему быть вторым гос. языком. А что с Казахстаном не так? В северных регионах РК русскоговорящее население составляет более 60%.
согласен! пусть говорят, что некоторые казахи не знают своего языка, но ясно, что это всего лишь жалкая отговорка! при ссср мне говорили: учи русский язык - станешь хоть кем-то. тогда считалось, что со временем на территории ссср повсеместно будет введен русский язык, а остальные исчезнут. теперь другая страна и другие законы! это надо осознать денисову и всем, кто тут живет! я не нацпат и даже не совсем патриот, но понимаю, что необходимость знания госязыка - сегодня требование времени. я благодарен судьбе, что сегодня и сейчас никто в стране не раскачивает эту лодку! так что личное видение решения проблем автором имеет место, но не обязательно для исполнения...
На дворе 21 век, подрастающее поколение без проблем освоит три и более языков, поддерживаю позицию г. В.Вишниченко. Как ранее неоднократно отмечал, что чем больше языков они будут знать, тем лучше. В перспективе часть из них отучившийся в зарубежных учебных заведениях получив там более достойное образование, надеюсь поднимут благосостояние страны, в том числе и уровень жизни простых рядовых граждан. В части касающейся государственного языка на заре независимости в целом по стране было только 30% школ обучающих на казахском языке, в нашей области предполагаю не более 15%. Если не ошибаюсь, недавно озвучивали, что в нашей области в прошлом году впервые, из общего количества более 50% детей пошли учиться на казахском языке обучения. Тут не надо быть каким то математиком, учёным, это тенденция динамике будет увеличиваться и далее, как и количество, доля коренного населения (в 2009 году 328 936, соответственно 2018 году-352 610).
Я и сам не знаю казахского.. Но плеваться и обругивать за это государство Казахстан не намерен.. Тем более играть пафосными речами, гражданин, патриот.. В любой другой стране так, не знаешь государственного языка - обязан его выучить.. Будь то Германия, Америка или Африка.. Там вообще за это пожарят на костре и сьедят..
Нет, это отнюдь не проблема. После известных событий все делается очень тонко и практично так сказать. Хотя я не сторонник этого, включая и переселения в том числе, но мне не хочется тут сепаратистких лозунгов подобно на Украине.. А потому буду терпеть, ничего не остается..
Каким образом русский язык в статусе государственного мог вызвать сепаратистские настроения, а главное у кого? Что мешало дать русскому языку статус государственного сразу после обретения Казахстаном независимости?
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