bgb Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Искать объединяющие позиции #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4022

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:23 Цитата: 211:

Государственный язык казахский, остальные имеют право говорить на англицком, если хотят..

Или на любом другом.

Но гос язык знать обязан..

Везде так..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32124 Государственный язык казахский, остальные имеют право говорить на англицком, если хотят..Или на любом другом.Но гос язык знать обязан..Везде так..Источник:

согласен!

пусть говорят, что некоторые казахи не знают своего языка, но ясно, что это всего лишь жалкая отговорка!

при ссср мне говорили: учи русский язык - станешь хоть кем-то. тогда считалось, что со временем на территории ссср повсеместно будет введен русский язык, а остальные исчезнут.

теперь другая страна и другие законы! это надо осознать денисову и всем, кто тут живет!

я не нацпат и даже не совсем патриот, но понимаю, что необходимость знания госязыка - сегодня требование времени.

я благодарен судьбе, что сегодня и сейчас никто в стране не раскачивает эту лодку!

так что личное видение решения проблем автором имеет место, но не обязательно для исполнения...