Цитата: drakon:

я тут насильно никого - не держую

Кто хочет,тот придёт сам



ну вот я и ушел.

ты опять не понял.

огород, мытье после огорода в Тоболе.

каждый день.

ну раз. ну два. я бы понял. но каждый день.

во флуде остался один,, приковылял сюда.

но каждый день. это же многое говорит.

о здоровье головы например. это однозначно.

во всех ветках этот член , как та собачка на дереве отмечается.

провоцирует. работа сексота такая. а то что он и есть, давно всем известно.

и любой коммент в ветках поэтому считает ответом на его отмечанье.

на дереве

и эти провокации про немцев тут завел.

я об этом. .

а ты , всем, до свидания.

не отвечай , не надо. .



[Исправлено: alex_60, 01.09.2018 - 12:34]