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§ NG.kz
Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге - Шпекбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33563
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс оптимизации Национального бюро значительно ускорило решение Главы государства повысить должностные оклады офицерам на 62 процента. Итогом проведенной работы стало сокращение более чем в 2 раза промежуточных управленческих должностей.
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§ 211
Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого они хотят удивить неполной штукой баксов?
Это уже давно не деньги..
Дворник в Германии где то на окраине получает больше..
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§ drakon
Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14431
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Ни одного сотрудника не было уволено.

и не будет уволено, так было и при "смерти" - КПСС
Цитата:

Нацбюро - еще и самый малочисленный правоохранительный орган

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32157


Увеличат,100% - даю, и зарплаты - увеличивали в 2-3 раза
и в Армии и Правоохранителям. Всё - было... :lol:
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§ arman_kst
Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -...
arman_kst


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Сообщений: 35
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам бы 200 тысяч в городе везде
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§ pro100tak
Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 31.08.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Что касается тех, кто перешел в блок исполнителей, то после оптимизации в зарплате они только выиграли."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32157
Насколько эффективной и качественной будет работа? Перешедшие же умеют только рулить, хотя бы теми двумя, которые были в их подчинении. Вряд ли они могут сидеть в засадах, отслеживать контакты и перемещения подозреваемых, копаться в бухгалтерии. Будут пахать еще больше исполнители - теперь за себя и за того парня. За 300 тыс., наверное, можно, но будут они как заезженные савраски.
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§ 211
Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге - Шпекбаев
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или зп им понизили до уровня дворника?
Германии..
Конечно, кто за такие бабки, то бишь бумашки пахать как надо будет?
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§ Обликоморале
Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге - Шпекбаев
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.18 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Нам бы 200 тысяч в городе везде

157к официально заявленных не хватает, да?))
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