pro100tak Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -... #4





(Пользователи) Сообщений: 182

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 21:58 "Что касается тех, кто перешел в блок исполнителей, то после оптимизации в зарплате они только выиграли."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32157

Насколько эффективной и качественной будет работа? Перешедшие же умеют только рулить, хотя бы теми двумя, которые были в их подчинении. Вряд ли они могут сидеть в засадах, отслеживать контакты и перемещения подозреваемых, копаться в бухгалтерии. Будут пахать еще больше исполнители - теперь за себя и за того парня. За 300 тыс., наверное, можно, но будут они как заезженные савраски.