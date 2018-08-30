|Цитата:
211:
Но оно мое..
Мое мнение по поводу колеса..
Воооот! Мнение - это твои соображения по поводу какого-либо события. А воображение - это то, что ты сам придумал, это существует только в твоей голове и на страницах этого форума. Вот про фабрики и заводы - это твоё воспалённое воображение, потому как пишешь о них только ты.
Цитата:
211:
Экология это что?
Сам проанализируй элементарно..
Тупое убирание бумажек на улице?
И потом дальше с этими шинами, железяками, отходами, канализацию включая что делать?
Выкидывать в поле?
Мусоропереработка, не нужно путать ее с переработкой неопределеннвх там лиц неопределенного плана..
А воздух?
Цитата:
А экология Тобола - это что?
[Исправлено: Сыкымы, 01.09.2018 - 01:08]