elektron Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан #83





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1861

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:59 Цитата: 211:

Тем более тебя тут не было и ты вне дискуссии..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726 Тем более тебя тут не было и ты вне дискуссии..Источник:

Что запретишь? ну и ну во полномочия то? Цитата: 211:

Говори по теме, а не пытайся оскорбитьИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726 Говори по теме, а не пытайся оскорбитьИсточник:

Где? опять "несёт"?Цитата: 211:

Но зачем мне тут говорить это лично?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726 Но зачем мне тут говорить это лично?Источник:

А зачем ты мне тут лично говоришь, где писАть, а где нет. Сказал же сам разберусь.

Цитата: 211:

Но оно мое..

Что купил? Цитата: 211:

Мне ближе оно, а не твои фабрики и заводы, на фундамент которых этих несчастных 400 лямов даже не хватитИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726 Мне ближе оно, а не твои фабрики и заводы, на фундамент которых этих несчастных 400 лямов даже не хватитИсточник:

Так про заводы ты тут один и глаголишь.

Извратив понятие Экология.