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≡ Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33563
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном начали устанавливать чертово колесо, равного которому, по утверждению подрядчиков, на севере Казахстана нет. Оно выше костанайского на 12 м и втрое дороже.
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
поставят колесо не поставят... Мы не знаем.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777275&order=0&viewmode=flat&pid=777273&forumid=1#777275

Вы не знаете там в Германии и чего тогда вмешиваться?
Мне хватает того что знаю я..
Колесу быть..
И не нужно мне про другое.
Тема конкретно о колесе обозрения, не об экологии..
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§ Сыкымы
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мда уш..
Казалось бы, колесо для детишек...

Вот именнно...
Цитата:
211:
Рудный должен вместо колеса отгрохать им экологические фабрики и заводы в Тоболе, в несчастной Затобыловке и кроме того, сделать 1591 км реки Тобол, согласно международным экологически чистым стандартам..

Только твоё воспалённое алкоголем воображение - более никто об этом не писал 8-)
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
кто про завод писал - помнишь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=60

Экология это что?
Сам проанализируй элементарно..
Тупое убирание бумажек на улице?
И потом дальше с этими шинами, железяками, отходами, канализацию включая что делать?
Выкидывать в поле?
Мусоропереработка, не нужно путать ее с переработкой неопределеннвх там лиц неопределенного плана..
А воздух?
Что с тем же ГОКом сделать, какие фильтра многомиллиардные поставить?
Или легче построить новый?
Экология это ого го..
Тем более новый Беломор канал с плотинами и станциями и пароходами с туристами..
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§ elektron
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.09.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вы не знаете там в Германии и чего тогда вмешиваться?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=75&1535741243

Вопрос риторический ;-) А куда и для чего мне вмешиваться как ни будь сам разберусь 8-)
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§ Сыкымы
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тема конкретно о колесе обозрения, не об экологии..

Уж коли в заметке о ней говорится - значит, и о ней тоже. Эх ты, и здесь лажанулся, профессианал...
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Только твоё воспалённое

Но оно мое..
Мое мнение по поводу колеса..
Мне ближе оно, а не твои фабрики и заводы, на фундамент которых этих несчастных 400 лямов даже не хватит..
Не говоря уже об иностранцах спецах, которые на Каспии работают за не менее 10 тысяч долларов в месяц..
А уш то технологии это ихние же брать будем и заводы покупать..
Вместо колеса обозрения..
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
куда и для чего мне вмешиваться как ни будь сам разберусь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777282&order=0&viewmode=flat&pid=777279&forumid=1#777282

Разумеется сам..
Но зачем мне тут говорить это лично?
Говори по теме, а не пытайся оскорбить , это тебе как то не понять?
Конкретно по колесу обозрения у тебя нет мнения, ты не знаешь, тогда зачем говорить что я тебя лично там как то достал?
Тем более тебя тут не было и ты вне дискуссии..
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.09.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
коли в заметке о ней говорится - значит

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777283&topic_id=35396&forumid=1#777283

Нет там такого.
А то что говорится в американских сайтах, меня это волнует в самую последнюю очередь, то есть никак..
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§ elektron
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.09.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тем более тебя тут не было и ты вне дискуссии..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726

Что запретишь? ну и ну во полномочия то? :-x Цитата:
211:
Говори по теме, а не пытайся оскорбитьИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726

Где? опять "несёт"?Цитата:
211:
Но зачем мне тут говорить это лично?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726

А зачем ты мне тут лично говоришь, где писАть, а где нет. Сказал же сам разберусь.
Цитата:
211:
Но оно мое..

Что купил? 8-) Цитата:
211:
Мне ближе оно, а не твои фабрики и заводы, на фундамент которых этих несчастных 400 лямов даже не хватитИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777280&order=0&viewmode=flat&pid=777278&forumid=1&1535741726

Так про заводы ты тут один и глаголишь.
Извратив понятие Экология.
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§ Сыкымы
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но оно мое..
Мое мнение по поводу колеса..

Воооот! Мнение - это твои соображения по поводу какого-либо события. А воображение - это то, что ты сам придумал, это существует только в твоей голове и на страницах этого форума. Вот про фабрики и заводы - это твоё воспалённое воображение, потому как пишешь о них только ты.

Цитата:
211:
Экология это что?
Сам проанализируй элементарно..
Тупое убирание бумажек на улице?
И потом дальше с этими шинами, железяками, отходами, канализацию включая что делать?
Выкидывать в поле?
Мусоропереработка, не нужно путать ее с переработкой неопределеннвх там лиц неопределенного плана..
А воздух?

Цитата:
Причем никто не смог объяснить, почему эти деньги необходимо выделить на установку колеса, а не на решение экологических проблем Тобола или строительство Дворца молодежи. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147

А экология Тобола - это что?

[Исправлено: Сыкымы, 01.09.2018 - 01:08]
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§ Сыкымы
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.09.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А то что говорится в американских сайтах, меня это волнует в самую последнюю очередь, то есть никак..

И это сюда приплёл уже... 8-)
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§ pro100tak
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.09.18 - 01:47
Комментарий проходит проверку.
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§ pro100tak
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 01.09.18 - 01:57
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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