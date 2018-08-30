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≡ Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33563
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном начали устанавливать чертово колесо, равного которому, по утверждению подрядчиков, на севере Казахстана нет. Оно выше костанайского на 12 м и втрое дороже.
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
пределах рудненской городской зоны

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777244&order=0&viewmode=flat&pid=777241&forumid=1#777244

Не сочиняй..
То тебе станция не понравилась, то город, то река Тобол, теперь на пляж переключился..
Может до канавы дело дойдет?
Так там делают все, не переживай.
Почище чем в Костанае кстати..
Фото я скидывал уже..
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Niks:
двор через дорогу Горняков 53 и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1535733711

У меня в том доме квартира стоит во втором подьезде.
И знаешь, мне тот двор ну очень сильно нравится..
Дети играют спокойно и на такой огроменной территории по нашим меркам..
Зайди в мой, нет двора.
Сплошная стоянка, как и в Костанае на Аль Фараби 45..
Что не так с вашим двором?
Бабуськи там у вас по старинке на лавочках сидят, соседку вижу каждый раз тетю Веру, ей отопление бесплатно сделал с чердака до первого этажа..
Можешь даже спросить ее, знает ли она меня..
Сидит на улице со стариками постоянно..
Все нормально там и нет никакой грязи..
Так что ты как то преувеличил до небес..
Вот двор в 45м доме, когда построили там офисы или что то там, там плохо.
А у вас просто все отлично..
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Niks:
прокатятся они а водворе они целыми днями, нужно хоккейные футбольные коробки ставить, для тех кто по старше, для малышей свою площадку

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1535734128

Футбольное здание отгрохали на Парковой для детишек, огроменное такое?
В хоккейную секцию записывают в Горняк детишек?
Ты вообще, не в Рудном живешь что ли или недавно там?
Племяш ходил в семь лет на секцию хоккея..
Мини футбол детский развит в Рудном, постоянно сборы там детишек и это на протяжении лет десяти , на сколько начал интересоваться..
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дельфин для детей бассейн, Горняк, футзал или как его..
Ты обращался в Салтанат по этому поводу кстати?
Чтобы они тебе облагородили вме что хочешь, с жильцами собрание делал?
Нет..
Я не видел тебя там с такими вопросами к активистам того района..
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§ Niks
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Niks


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 30.08.18
Отправлено: 31.08.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Если в вашем понимании это нормальный двор то понятно куда мы движемся, наверное в каменный век, где не нужен асфальт чтобы не ездили машины а у детей было просторное поле и палка копалка, детям то без разницы они этого не понимают они не видели какие бывают дворы, вы наверное тоже не видели, если для вас это норм.
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§ Сыкымы
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть ты вычитал в Википедии

Ты чё городишь, блаженный? Когда я в школе учился - Википедии и в помине не было... :-)
Цитата:
211:
Я не ради своего кармана так говорю, ради всех рудничан..

А они тебя на это уполномочили? 8-)
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§ Сыкымы
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То тебе станция не понравилась, то город, то река Тобол, теперь на пляж переключился..

В каком месте я об этом писал? Покажи 8-)
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* pro100tak
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 31.08.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А они тебя на это уполномочили?
Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

"как достал уже 211-ый. Фролов выступает от имени хотя бы молодежи Рудного. Ты чо тут, за весь Рудный в ответе?"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=30
Говорю ему о том же самом.
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Niks:
где не нужен асфальт чтобы не ездили машины а у детей было просторное поле

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777254&topic_id=35396&forumid=1&1535736972

Тебе там где асфальт то нужен?
Еще раз спрашиваю, ты обращался по этому поводу в Салтанат?
Ты че, на этом путыре, гбе детишки играют и зимой и летом, асфальт собрался закатывать?
Там есть вдоль домов, куда тебе еще?
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Niks:
если для вас это норм

Хорошо.
Давай завтра начни обхаживать свой дом и этот, 51й и 55й..
Всех активистов, чтобы там все закатали или поставили даже автостоянку..
Че мелочиться то?
Я приду и посмотрю как они тебя не очень далеко или даже далеко пошлют..
Что, начнешь реально?
Я буду так же как и они, против асфальта вокруг детей..
Знаешь как малолетки гоняют по дворам по асфальту?
И это притом, что он там есть..
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Фролов выступает от имени хотя бы молодежи Рудного

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777256&order=0&viewmode=flat&pid=777255&forumid=1#777256

Нет, не выступает он ни от имени никакой молодежи..
Покажи мне лично хоть одного молодого человека, кто выступает вместе с ним..
Лгать не надо и еще раз, я тебя не доставал и не нужно таким тоном тут писать..
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
каком месте я об этом писал?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777257&order=0&viewmode=flat&pid=777256&forumid=1#777257

Ты с города переключился на реку, а потом додумал в пределах каких то..
Хотя речь была о Тоболе в общем и экологии его..
Кстати, Беломорканал во сколько обошелся?
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