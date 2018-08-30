211 Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4124

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:47 Цитата: Niks:

двор через дорогу Горняков 53 и



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=30&1535733711 двор через дорогу Горняков 53 иИсточник:

У меня в том доме квартира стоит во втором подьезде.

И знаешь, мне тот двор ну очень сильно нравится..

Дети играют спокойно и на такой огроменной территории по нашим меркам..

Зайди в мой, нет двора.

Сплошная стоянка, как и в Костанае на Аль Фараби 45..

Что не так с вашим двором?

Бабуськи там у вас по старинке на лавочках сидят, соседку вижу каждый раз тетю Веру, ей отопление бесплатно сделал с чердака до первого этажа..

Можешь даже спросить ее, знает ли она меня..

Сидит на улице со стариками постоянно..

Все нормально там и нет никакой грязи..

Так что ты как то преувеличил до небес..

Вот двор в 45м доме, когда построили там офисы или что то там, там плохо.

А у вас просто все отлично..