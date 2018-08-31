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§ NG.kz
Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге - Шпекбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33563
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс оптимизации Национального бюро значительно ускорило решение Главы государства повысить должностные оклады офицерам на 62 процента. Итогом проведенной работы стало сокращение более чем в 2 раза промежуточных управленческих должностей.
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§ 211
Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4112
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого они хотят удивить неполной штукой баксов?
Это уже давно не деньги..
Дворник в Германии где то на окраине получает больше..
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§ drakon
Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14430
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Ни одного сотрудника не было уволено.

и не будет уволено, так было и при "смерти" - КПСС
Цитата:

Нацбюро - еще и самый малочисленный правоохранительный орган

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32157


Увеличат,100% - даю, и зарплаты - увеличивали в 2-3 раза
и в Армии и Правоохранителям. Всё - было... :lol:
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