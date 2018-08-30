211 Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4112

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:28 Цитата: Niks:

Интересно вы в каком районе, дворе или коттедже живёте что вам в Рудном только колеса не хватает?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777211&topic_id=35396&forumid=1#777211 Интересно вы в каком районе, дворе или коттедже живёте что вам в Рудном только колеса не хватает?Источник:

Горняков 68.

Сам то где живешь?

Что касаетсяасфальта, то нафик он мне во дворах сдался, построили около подьездов, теперь там пьянь по дворам всякая летает, дети вокруг.

Что касается дорог, сделаны в Рудном даже там, где никогда их не делали и не нужно тут фантазировать что не делают их.

На Парковой копали, но то Гок или Водоканал, еще где то перекапывали, но не сразу же тебе все сделать.

Все делается, школу спорт построили на парковой, еще что то..

Пусть и нам за Горняком колесо ставят, с них не убудет, или тебе хочется чтоб все разворовали?