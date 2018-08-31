drakon Re: Следователи Нацбюро будут получать 300-350 тысяч тенге -... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14430

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:09 Цитата:

Ни одного сотрудника не было уволено.



и не будет уволено, так было и при "смерти" - КПСС

Цитата:

Нацбюро - еще и самый малочисленный правоохранительный орган



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32157 Нацбюро - еще и самый малочисленный правоохранительный органИсточник:



Увеличат,100% - даю, и зарплаты - увеличивали в 2-3 раза

и в Армии и Правоохранителям. Всё - было... Ни одного сотрудника не было уволено.и не будет уволено, так было и при "смерти" - КПССЦитата:Увеличат,100% - даю, и зарплаты - увеличивали в 2-3 разаи в Армии и Правоохранителям. Всё - было...