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≡ Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33563
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном начали устанавливать чертово колесо, равного которому, по утверждению подрядчиков, на севере Казахстана нет. Оно выше костанайского на 12 м и втрое дороже.
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4112
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Niks:
Интересно вы в каком районе, дворе или коттедже живёте что вам в Рудном только колеса не хватает?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777211&topic_id=35396&forumid=1#777211

Горняков 68.
Сам то где живешь?
Что касаетсяасфальта, то нафик он мне во дворах сдался, построили около подьездов, теперь там пьянь по дворам всякая летает, дети вокруг.
Что касается дорог, сделаны в Рудном даже там, где никогда их не делали и не нужно тут фантазировать что не делают их.
На Парковой копали, но то Гок или Водоканал, еще где то перекапывали, но не сразу же тебе все сделать.
Все делается, школу спорт построили на парковой, еще что то..
Пусть и нам за Горняком колесо ставят, с них не убудет, или тебе хочется чтоб все разворовали?
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4112
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И почему вы к детишкам так жестоки?
Сами же будете там одними из первых..

[Исправлено: 211, 31.08.2018 - 20:38]
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* Сыкымы
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Возникает - Затобольск..

Вам - простительно, за 20 лет могли и забыть ;-)
Есть ещё река с таким - названием...
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