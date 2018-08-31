211 Моя Деревенька и её окрестности. #13354





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4112

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:20 Цитата: Обликоморале:

Тебе были заданны в этом месте, вполне



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13350&1535724974 Тебе были заданны в этом месте, вполнеИсточник:

Нет.

Вопросы были заданы о плохих немцах.

То есть была откровенная провокация, с тем, чтобы потом начать истерить и сказать - Яжеговорил..

И вопрос не по теме и вообще не к месту..

Что то ты его не задаешь в специально отведенном для того месте..

Нет,тебе нужно тут именно задать и потом плеваясь, говорить как тут все плохо..

Посмотри вообще, зачем ты начал эту дребедень, мне задавать тут, эх ты провокатор..