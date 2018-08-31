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Куратор темы: drakon
* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5954
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Свистун.. :lol: Описывая себя, свои действия и поведение, не перекладывай это на других.
Уже и у Дракошы срач разводишь, пользуясь его благосклонностью к тебе.
Тебе были заданны в этом месте, вполне нормальные вопросы.
От которых ты поджав хвост уклонился, пытаясь своим бла-бла увести обычное обсуждение в сторону и превратив все в обычную тебе склоку.
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5954
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
500 граммов - чистого мяса

Да не ужели, а как то оно в этой пиалке на полкило не выглядит.
У меня судя по фото, а не по твоим пяцограммам, таких кусков по пять на шашлычной палке обычно жарются.
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5954
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Когда она превратилась в огород под рудным,
Мытье в тоболе по вечерам, и так каждый день

Ты ничего не понимаешь в "профессиональном фотоискусстве". :lol:
Тут работает принцип акына. Что вижу , то и фотаю.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4112
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тебе были заданны в этом месте, вполне

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13350&1535724974

Нет.
Вопросы были заданы о плохих немцах.
То есть была откровенная провокация, с тем, чтобы потом начать истерить и сказать - Яжеговорил..
И вопрос не по теме и вообще не к месту..
Что то ты его не задаешь в специально отведенном для того месте..
Нет,тебе нужно тут именно задать и потом плеваясь, говорить как тут все плохо..
Посмотри вообще, зачем ты начал эту дребедень, мне задавать тут, эх ты провокатор..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4112
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Когда она превратилась в огород под рудным,
Мытье

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13335

Ой опять расплакался и обо мне да обо мне..
И так в каждом комменте..
Без упоминания обо мне тебе что, жить невыносимо станет?
Тогда не пиши везде, где стоят мои комментарии, логично?
Что ты свои обиды опять строчишь?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4112
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх вы..
Яжеговорил..
Как меня не станет в вашем поле видимости, как только обьявите мне настоящий Игнор, будете бросаться на других, кто не ругается..
А потому мне Игнор Настоящий не можете по настоящему обьявить..
А ведь сколько обьявляли обьявляли, да все равно обо мне да обо мне..
Понимаете что без меня вы тут Никак..
Хоть это доходит..
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5954
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нет.

Да, да. да.)))
Ты до того уже тут извертелся и изолгался, что не соображая, описываешь свои действия, поведение и прочие свои гадости, творимые тобой на форуме.
Возводишь клевету на других, зная что не получишь за это в пачку.
Обычное поведение базарной бабы.
Жалкое зрелище.
Дешевый срачер.
:lol:
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