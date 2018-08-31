/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 890 из 890«1...888889890
Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На том и закончим..
Хочешь что то лично, звони.
Хочешь поговорить о плохих немцах, создай соответствующую площадку..
Хочешь поговорить о моей жизни, как во всех ветках - говори сколько влезет обо мне у себя..
Что то мешает?
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не - залез, я приглашал всех,только Ты один - не понял.

Я все это изначально понял.
В отличии от некоторых.
Это ты не понял, что я сказал- печалько.
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
пишу- дискутирую

Ты не дискутируешь..
Ты пытаешься оскорбить и превратить в е в смешочки, якобы ты развлекаешься..
Повторяя точь в точь все от Валентина, он раньше тоже так говорил..
Но бойкоты как и ты обьявлял по 150 раз от обиды..
Но зачем бойкот, если веселишься?
Ты бедный аш ветку создал свою, наподобие Деревеньки, только своей личной.
Че греха таить, зависть она в тебе сполна..
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На том и закончим..

Ни тебе тут указывать.
Цитата:
211:
Хочешь что то лично, звони.

Мне форума хватает, да и личного мне от тебя ничего не надо.
Цитата:
211:
Хочешь поговорить о плохих немцах, создай соответствующую площадку..

Хвать передергивать, разговор другого толку был, но ты как всегда все перевернул.
Цитата:
211:
Хочешь поговорить о моей жизни, как во всех ветках - говори сколько влезет обо мне у себя..

И очередная ложь
:lol:
О какой твоей жизни?
Ты боишься когда тебя в ветках, за твой язык на место ставят и начинаешь ныть.
Как все это уныло и трусливо.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты пытаешься оскорбить

Ложь и клевета.
Цитата:
211:
Че греха таить, зависть она в тебе сполна..

По себе не суди других, ога?))
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ложь и клевета.

Ты можешь у себя в ветке говорить это сколь угодно, и сколь угодно там на каждой странице на меня намекать, меня упоминать, как бы и не обо мне..
А почему?
Да потому что избавившись от вас, я наблюдаю очевидную картину, вас собственно ничего друг с другом и не держит..
Вы потому обо мне там упоминаете, говорить хоть что то, хоть как то быть вместе..
Не первый раз между прочим..
Не вы первые и не вы последние надеюсь, на ком провожу я собственные изыскания по руководству Толпой..
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14428
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я за мир, дружбу и жрачку.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13305

Вот я вчера - запёк в духовке.

Рулька - называется,давай - потолкуем... :lol:
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
да и личного мне от тебя ничего не надо.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777203&topic_id=25576&forumid=2&1535714270

Ну..
Обиделся то и в Игнор 268 раз зачем обьявлял?
Потом эти девочковые - Да не мечите бисер, игнорьте его и тд и тп..
Те, кому ты это постоянно говоришь, должны тогда с тобой как то дискутировать?
Это и есть очень Лично..
Личные обиды, личные амбиции, ради которых подумать только, ты создал сам себе вторую Деревеньку и только для своих..
Чтобы там не ругаться, но ругаешься в других ветках тем не менее..
Потому я видя твои обиды, дал тебе свой номер телефона, чтоб ты выговорился наконец мне лично..
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты чего в коменте #13343 разнылся?)))
Выговариваешься тут ты, а я тебя за твой язык шпеняю.
И указываю на твоё вранье, ложь и клевету.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
улька - называется,давай - потолкуем...


Да не вопрос, аппетитно выглядит, но маловато будет. :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

А в коменте #13341, что было?
Еще раз поясняю, для особо не понятливых.
Всегда буду говорить и писать, так как мне угодно и где угодно.
И если мне что то не нравится, молчать не буду.
Ты боишься, вот поэтому и ноешь тут, передергиваешь.
Уходишь от вопросов и ответов, начиная лукаво чушь нести.
Дело знакомое, известное.
Так что бойся меня и обвиняй дальше.
Значит все пишу по делу и по факту. :lol:
Профайл

§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
молчать не буду.

Цитата:
Обликоморале:
Ты боишься

Цитата:
Обликоморале:
пишу по делу и по факту

Мда уш..
Форум для тебя это жизнь и причем реальная..
Ты живешь тут, обижаешься, смеешься..
Жизнь там не интересна и трудна..
Все таки я прав..
Давай. Делай свои Дела в Тырнете и не молчи и не бойся в Тырнете и дальше..
По крайней мере ты честно о том говоришь..
Так что давай, игнорь меня в очередной пятисот тысячный раз и....
Кстати почему свое Слово не держишь?
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14428
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
аппетитно выглядит, но маловато будет. :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777210&topic_id=25576&forumid=2#777210

500 граммов - чистого мяса, без кости. Ты случайно - не Дора?... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 890 из 890«1...888889890
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх