211 Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4106

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:29 Цитата: Обликоморале:

Хотя всем известно, что у тебя с ней по жизни



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35399&viewmode=flat&sortorder=0&start=0 Хотя всем известно, что у тебя с ней по жизниИсточник:

Хм..

По моему ты в своей ветке только и говоришь о моей жизни..

Зачем тут начинаешь троллить?