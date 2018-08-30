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≡ Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В честь Дня Конституции и 15-летия таджико-узбекской общины "Шарк" в Костанае сегодня, 30 августа, устроили экзотический и очень сладкий праздник - день дыни и арбуза. За тем, как он прошел, наблюдали корреспонденты "НГ".
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§ Сыкымы
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сыкымы:
бананы и Америка - какое

Самое непосредственное..
Не знал?
Походи по странам Африк

Ещё раз для особо одарённых - какое отношение имеют бананы и Америка к празднику дыни и арбуза и к теме данной заметки?
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§ Обликоморале
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Америка - какое

Самое непосредственное..
Не знал?
Походи по странам Африки

А вообще шикарно :lol: Америка и Африка. Близнецы братья. Одни и те же страны, континенты. У товарисча по ходу и с географией напряг. :lol:
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§ 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
какое отношение имеют бананы и Америка к

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35399&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Очень прямое.
Уже сказал..
Читай внимательней..
И не нужно подправлять вопрос, который к первому не имеет ничего общего..
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§ 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хотя всем известно, что у тебя с ней по жизни

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35399&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Хм..
По моему ты в своей ветке только и говоришь о моей жизни..
Зачем тут начинаешь троллить?
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§ Обликоморале
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я не о твоей жизни говорю, читай внимательно, а о логике.
Тебе не понравился праздник и ты изначально затроллил тему, а стрелы переводишь на меня.
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§ Сыкымы
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зачем тут начинаешь троллить?

Кто бы говорил...
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§ 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4106
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не о твоей жизни говорю,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777201&topic_id=35399&forumid=1#777201

Я копируя сюда коммент, добавил о Жизни?
Перечитай свой коммент.
И надеюсь хватит юлить то..
Там сказано о Жизни что то..
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§ Обликоморале
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5950
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И надеюсь хватит юлить то..

У тебя это в крови :lol: хоть сто раз об этом скажи, не получится.
И кстати, комментарий # 21 троллизм чистой воды.
Особенно когда чел, не дружа с логикой, путает по жизни и о жизни
Не прикидывайся юродивым, не получается. Толсто выходит.
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