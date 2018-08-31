211 Моя Деревенька и её окрестности. #13343





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4106

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:21 Цитата: Обликоморале:

да и личного мне от тебя ничего не надо.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777203&topic_id=25576&forumid=2&1535714270 да и личного мне от тебя ничего не надо.Источник:

Ну..

Обиделся то и в Игнор 268 раз зачем обьявлял?

Потом эти девочковые - Да не мечите бисер, игнорьте его и тд и тп..

Те, кому ты это постоянно говоришь, должны тогда с тобой как то дискутировать?

Это и есть очень Лично..

Личные обиды, личные амбиции, ради которых подумать только, ты создал сам себе вторую Деревеньку и только для своих..

Чтобы там не ругаться, но ругаешься в других ветках тем не менее..

Потому я видя твои обиды, дал тебе свой номер телефона, чтоб ты выговорился наконец мне лично..