Цитата: 211:



Имеют полное право, став гражданами Великой Германии, жить и работать на свою Родину..



Пиши тогда понятно, что бы было понятно. А не лепи куда и как попало свои измышления.

Хотя ты далее опять попутал и снова расчехлился.

Это вообще в чем сравнение было?



Цитата: 211:



Насчет гнули спины на Германию..

А немцы, что, не гнули спины на СССР во времена той же войны?



У тебя ум за разум окончательно зашел?

Свистишь смотрю..правильно Дракон говорит-обострение?