|Цитата:
211:
Смотрю и день Банана скоро отмечать будем!
И будем как африканцы голопопые с копьями вокруг бананов или вокруг американцев с их закидонами продуктов пищи по каким то баклашкам на улице, прыгать и желать себе много денег..
Жрать на скорость..
Это кто написал? Я? Какое отношение имеет этот бред к празднику дыни и арбуза - можно отдельной темой?
Цитата:
В честь Дня Конституции и 15-летия таджико-узбекской общины "Шарк" в Костанае сегодня, 30 августа, устроили экзотический и очень сладкий праздник - день дыни и арбуза.
Ты что-то против имеешь?
Цитата:
211:
Я тут говорил о наших хлеборобах, наших хлебопеках, что в первую очередь чевствовать мы должны и обязаны именно их,
Ну если ещё не дошло, то хлеборобов чествуют по окончании осенних полевых работ, в октябре-ноябре.
Цитата:
211:
а не праздники Хелоуинов с их тыквами и
Ничё не попутал? Где написано, что это был Хэллоуин?