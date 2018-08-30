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≡ Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В честь Дня Конституции и 15-летия таджико-узбекской общины "Шарк" в Костанае сегодня, 30 августа, устроили экзотический и очень сладкий праздник - день дыни и арбуза. За тем, как он прошел, наблюдали корреспонденты "НГ".
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* 211
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю и день Банана скоро отмечать будем!
И будем как африканцы голопопые с копьями вокруг бананов или вокруг американцев с их закидонами продуктов пищи по каким то баклашкам на улице, прыгать и желать себе много денег..
Жрать на скорость..
Как это умеют амэриканцы..
Механизаторы наши где, хлебопеки, аграрии?
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* drakon
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Механизаторы наши где,

На полях, наверное,вместе с агрономами... :lol:
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§ Обликоморале
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5928
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный праздник.
Веселый, креативный.
Племяши ходили, понравилось ...
Умеют и у нас, когда захотят, провести интересно культурно-развлекательное мероприятие.
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§ alex_60
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///стала бесплатная раздача дынного и арбузного смузи. Правда, даром напитки гости могли получить только в начале мероприятия.///

к моменту нашего посещения 50 тенге уже стоил маленький стаканчик, грамм на 30 примерно. желающих что то почти не было.
пришлось в соседнее квадратное здание идти,
кесадилью мексикано дегустировать. тоже не бесплатно.
но вместо заказанного одного большого пепси принесли почему то два.
бонус наверное.
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§ Сыкымы
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Жрать на скорость..
Как это умеют амэриканцы..

Ну ты же жрёшь "щащлыки из курицы", точнее, из "ножек Буша", да ещё всем на показ фотки выставляешь. Чё здесь-то разнервничался? Сгоняй на дачу, сожри парочку своих "щащлыков", запей пивом и расслабься.
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* 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
точнее, из "ножек Буша", да

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777144&topic_id=35399&forumid=1#777144

Хм..
Ты сейчас хочешь сказать, что на Жас Канате продают амэриканские окорочка?
Знаешь ли, отдельной темой обо мне и об окорочках можно?
Смотри наконец немного дальше своего носа..
Я тут говорил о наших хлеборобах, наших хлебопеках, что в первую очередь чевствовать мы должны и обязаны именно их, а не праздники Хелоуинов с их тыквами или киданием еды на улице по бутылкам.
Что очень скверно..
Скоро и хлебом начнут кидаться с таким усердием..
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§ Сыкымы
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Смотрю и день Банана скоро отмечать будем!
И будем как африканцы голопопые с копьями вокруг бананов или вокруг американцев с их закидонами продуктов пищи по каким то баклашкам на улице, прыгать и желать себе много денег..
Жрать на скорость..

Это кто написал? Я? Какое отношение имеет этот бред к празднику дыни и арбуза - можно отдельной темой?
Цитата:
В честь Дня Конституции и 15-летия таджико-узбекской общины "Шарк" в Костанае сегодня, 30 августа, устроили экзотический и очень сладкий праздник - день дыни и арбуза.

Ты что-то против имеешь?
Цитата:
211:
Я тут говорил о наших хлеборобах, наших хлебопеках, что в первую очередь чевствовать мы должны и обязаны именно их,

Ну если ещё не дошло, то хлеборобов чествуют по окончании осенних полевых работ, в октябре-ноябре.
Цитата:
211:
а не праздники Хелоуинов с их тыквами и

Ничё не попутал? Где написано, что это был Хэллоуин?
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* 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Какое отношение

Действительно..
Какое отношение имеют окорочка..
И не нужно мне говорить, что хлеборобов должны чествовать только осенью..
Ты хлеб тоже откушиваешь один раз в год осенью или каждый день?
А то что тыква, да, тыква это западная культура..
Особенно бросать на улице по баклашкам..
Где это вообще видано было, такое отношение к еде..
Если лишнее, пусть дадут в детдом..
А кидаться едой, именно списано с Амэрики..

[Исправлено: 211, 31.08.2018 - 14:57]
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§ Сыкымы
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Действительно..
Какое отношение имеют окорочка

А бананы и Америка - какое?
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§ Обликоморале
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5928
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А кидаться едой, именно списано с Амэрики..

Которой ты тут постоянно восторгаешься.
Определился бы наконец. Амэрика это хорошо или плохо. 8-)
Цитата:
211:
что хлеборобов должны чествовать только осенью.

Предлагаешь-действуй. Или это очередное бла-бла от "ПК"?))
Внеси ходатайство в акимат на рассмотрение и все дела.
А мы твою движуху от чистого сердца поддержим.
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* 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
бананы и Америка - какое

Самое непосредственное..
Не знал?
Походи по странам Африки, будешь сильно удивлен новыми познаниями..
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* 211
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Которой ты тут постоянно восторгаешься

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35399&post_id=777154&order=0&viewmode=flat&pid=777153&forumid=1#777154

Где?
В данной ветке про тыкву?
Ты вообще о чем там?
Амэрика действует ради своего народа, но ты сейчас сюда пихаешь не впихуемое..
Для того есть отдельные ветки..
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