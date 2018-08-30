211:

Смотрю и день Банана скоро отмечать будем!

И будем как африканцы голопопые с копьями вокруг бананов или вокруг американцев с их закидонами продуктов пищи по каким то баклашкам на улице, прыгать и желать себе много денег..

Жрать на скорость..

В честь Дня Конституции и 15-летия таджико-узбекской общины "Шарк" в Костанае сегодня, 30 августа, устроили экзотический и очень сладкий праздник - день дыни и арбуза.

211:

Я тут говорил о наших хлеборобах, наших хлебопеках, что в первую очередь чевствовать мы должны и обязаны именно их,

211:

а не праздники Хелоуинов с их тыквами и