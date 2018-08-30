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≡ Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном начали устанавливать чертово колесо, равного которому, по утверждению подрядчиков, на севере Казахстана нет. Оно выше костанайского на 12 м и втрое дороже.
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
они давно и усердно внедряют. первый электромобиль изобрели они...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777109&order=0&viewmode=flat&pid=777108&forumid=1#777109

Теперь судя по комментариям таноми 52, теперь вся эта экологически чистая муть должна быть реально в городе Тоболе..
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§ elektron
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.08.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
первый электромобиль изобрели ониИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777108&topic_id=35396&forumid=1&1535650739

Насколько знаю, первый электромобиль был ещё в 19-ом веке изобретён. И если не ошибаюсь, в России! ;-)
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§ Menden1968
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне например хотелось бы, что бы когда то я со своим детенышем прокатился на каруселях Рудного и чтобы не пришлось его вывозить как какого то дикаря на такую же карусель куда то в Европу..

Да отстанте вы от Марика пускай он покатается с детёнышами на ентом колесе.Могу тебя огорчить многоуважаемый не в каждом городе с численностью населения Рудного есть колесо.Ну скорее всего установят это колесо и заживут рудничане богато и счастливо,будут бугать зимой и летом ,стар и млад.Мед. учириждения и прочие соц. объекты тем более дороги подаждут колесо самый важный на сегодняшний объект Рудного.
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
тем более дороги подаждут кол

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777114&topic_id=35396&forumid=1&1535687430

Дороги слава Аллаху практически везде сделали уже.
Да, нужно как говорится все..
Но выбирая между двумя км дороги и колесом я выберу колесо..
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§ таноми52
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
таноми52


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Сообщений: 128
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Насколько знаю, первый электромобиль был ещё в 19-ом веке изобретён. И если не ошибаюсь, в России!
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147&start=15#comment_1



Вы правы, Электрон. Русский инженер Ипполит Романов создал его в 1899 г. в Санкт-Петербурге.
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§ Обликоморале
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5928
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай, бай. Как тут у вас весело. Нурлукун в очередной раз расчехлился.
Цитата:
211:
построены практически все дороги, и сделал это акимат..
Не какой нибудь член совета стоит заметить, а акимат..

А как акимат делал? Сами, засучив рукава и переодевшись в спецовку, подменили дорожных рабочих?
Да неужто?
:lol:
А где твой фото отчет о проделанной ими работе?
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§ Сыкымы
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
теперь вся эта экологически чистая муть должна быть реально в городе Тоболе..

Других ассоциаций со словом "Тобол" не возникает? :-)
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* 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Других ассоциаций со словом "Тобол"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35396&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Какие тебе хотелось бы услышать Ассоциации на тему колеса обозрения в Рудном?
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§ Niks
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
Niks


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 30.08.18
Отправлено: 31.08.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

О каких экологических заводах на Тоболе идет речь??? Я лично под экологией понимаю чистоту и экологическую культуру, о каких милиардах долларов вы говорите не понятно. А то что в городе и так много проблем которые нуждаются в решении по моему все знают. Обещали простую площадку во дворе для детей и ту не сделали, по плану должны были шесть сделать а сделали одну. ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ??? Это простая мелочь для наших детей, которые играют в грязи и пыли на старых развалинах как будто после бомбёжки!!! За все время во дворе ничего не сделали кроме разрытых ям! Кусок асфальта поселили 3*2 метра и хватит. Грязь стоит и лужи после дождя. Обеспечьте людей всем необходимым дороги детские сады и т.д. потом можно и колесо построить никто не будет против и не обязательно самое большое, зачем такое огромное на балахту смотреть или в карьер? Вы колёсами решили мерятся за государственные деньги?
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* drakon
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Других ассоциаций со словом "Тобол" не возникает?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777147&topic_id=35396&forumid=1#777147

Возникает - Затобольск... :lol: :oops:
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