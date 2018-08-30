Niks Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан #23





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Регистрация: 30.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:25 Цитата: 211:



О каких экологических заводах на Тоболе идет речь??? Я лично под экологией понимаю чистоту и экологическую культуру, о каких милиардах долларов вы говорите не понятно. А то что в городе и так много проблем которые нуждаются в решении по моему все знают. Обещали простую площадку во дворе для детей и ту не сделали, по плану должны были шесть сделать а сделали одну. ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ??? Это простая мелочь для наших детей, которые играют в грязи и пыли на старых развалинах как будто после бомбёжки!!! За все время во дворе ничего не сделали кроме разрытых ям! Кусок асфальта поселили 3*2 метра и хватит. Грязь стоит и лужи после дождя. Обеспечьте людей всем необходимым дороги детские сады и т.д. потом можно и колесо построить никто не будет против и не обязательно самое большое, зачем такое огромное на балахту смотреть или в карьер? Вы колёсами решили мерятся за государственные деньги?