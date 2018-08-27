Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13295





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 08:28 Цитата: 211:

Любой вменяемый человек симпатизирует тем, кто защищает его нацию, его народ



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776850&topic_id=25576&forumid=2#776850 Любой вменяемый человек симпатизирует тем, кто защищает его нацию, его народИсточник:

тогда дарю вам еще одну идейку на закуску. Как известно в Красную Армию в годы войны было мобилизовано 12 миллионов граждан. Из них от 4 до 5 миллионов попало в плен. Немцы вывезли с окупированных районов на работу 3 миллиона трудоспособных граждан. Итого получается, что 7-8 миллиона наших граждан всю войну работали на Гитлера, против своих 7-8 миллионов советских солдат и офицеров, которые проливали кровь за СССР и Сталина. Вот такая нехитрая арифметика получается. Это была вторая гражданская война. Возражения принимается.