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Страница 887 из 888«1...885886887888»
Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зашёл я в открытые ворота,на земле,под
деревьями лежат яблоки, хорошие,

такие. Подобрал парочку,вкусные
они. И не червивые.Поспели... :lol: :oops:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13275

правильно делаешь. Раз лежат, значит надо брать. Все равно на беженцев спишут, ты же у нас уже не беженец? :oops: :-P :-x
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался ремонт нашей церкви. 185 лет ей в этом

году - исполняется. Я тоже пожертвовал на
её - ремонт... 8-)
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже пожертвовал на
её - ремонт... 8-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776800&topic_id=25576&forumid=2#776800

лучше бы мне перекинул свои денежки. Человек операцию делал сложную. Еще друг называется))))
Не поймешь. Партбилет спрятал, в церковь ходишь, к нацикам своим симпатизируешь.
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
нацикам своим симпатизируешь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776822&topic_id=25576&forumid=2#776822

Любой вменяемый человек симпатизирует тем, кто защищает его нацию, его народ..
Так что не нужно тут, укоров в том, чтобы кто то оправдывался за любовь к своему народу, своей нации..
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Любой вменяемый человек симпатизирует тем, кто защищает его нацию, его народ

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776850&topic_id=25576&forumid=2#776850

тогда дарю вам еще одну идейку на закуску. Как известно в Красную Армию в годы войны было мобилизовано 12 миллионов граждан. Из них от 4 до 5 миллионов попало в плен. Немцы вывезли с окупированных районов на работу 3 миллиона трудоспособных граждан. Итого получается, что 7-8 миллиона наших граждан всю войну работали на Гитлера, против своих 7-8 миллионов советских солдат и офицеров, которые проливали кровь за СССР и Сталина. Вот такая нехитрая арифметика получается. Это была вторая гражданская война. Возражения принимается.
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
что 7-8 миллиона наших граждан всю войну работали на Гитлера, пр

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776853&topic_id=25576&forumid=2#776853

Это их страна, имеют на то полное право..
Сейчас там их миллионов 30 и что, осуждаешь их?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Итого получается, что 7-8 миллиона наших граждан всю войну работали на Гитлера,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776817&topic_id=25576&forumid=2#776817

Доктор,

:lol: :lol: :oops: :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор

спасибо Дракон. Увидел, как ты выглядишь.
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 12:08
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,осень - наступает.Активизировались всякие

мошенники. Вот опять - подходила ко мне.
Но ничего - не дал. Хватит в том году -
давал "глухонемым". Как увидела,что я -
фотографирую, вроде как - испарилась... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5928
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хватит

Зажал пол евро обездоленным?
эХъ.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5928
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Это их страна, имеют на то полное право..

Чот я не понял. На что имеют полное право?
На то что, как говорит уважаемый Доктор, 7-8 миллионов наших граждан гнули спины в ВОВ на фашистскую Германию?
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6042
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может и в правду эта исключительная нация?)))
Ведь и седня на них пол европы работает , да и наших куча не только немцев уехало к ним работать , но уже добровольно. Вот жеш жизнь удивительные причуды вытворяет.
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Чот я не понял. На что имеют полное право?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777139&topic_id=25576&forumid=2#777139

Имеют полное право, став гражданами Великой Германии, жить и работать на свою Родину..
Тебе это не понятно?
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* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4087
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.08.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
миллионов наших граждан гнули спины в ВОВ

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777142&topic_id=25576&forumid=2#777142

Насчет гнули спины на Германию..
А немцы, что, не гнули спины на СССР во времена той же войны?
К чему ты патриотический пафос тут разводишь?
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