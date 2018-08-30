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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда узнаешь, что человек, который назначен Указом Президента РК, подозревается в получении взяток от подчиненных «за покровительство по службе», в патриотизме этих подчиненных начинаешь сильно сомневаться.
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* Обликоморале
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Торговля контрабандными сигаретами

Покупал? Поощрял коррупцию? 8-)
Ну да, есть с кого пример брать.
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