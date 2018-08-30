Menden1968 Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан #17





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 01:57 Мне например хотелось бы, что бы когда то я со своим детенышем прокатился на каруселях Рудного и чтобы не пришлось его вывозить как какого то дикаря на такую же карусель куда то в Европу..



Да отстанте вы от Марика пускай он покатается с детёнышами на ентом колесе.Могу тебя огорчить многоуважаемый не в каждом городе с численностью населения Рудного есть колесо.Ну скорее всего установят это колесо и заживут рудничане богато и счастливо,будут бугать зимой и летом ,стар и млад.Мед. учириждения и прочие соц. объекты тем более дороги подаждут колесо самый важный на сегодняшний объект Рудного.