211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13245





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4073

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:40 Цитата: Алиса:

Марик, ты это память Кобзона так решил отметить или ....



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777112&topic_id=29403&forumid=2#777112 Марик, ты это память Кобзона так решил отметить или ....Источник:

Без разницы..

"Или " нет тут никакого..

Кто бы как бы к нему не относился моего поколения, или старше, осознает, что потихоньку незаметно, заметно только на подобие таких личностей как Алла Борисовна, тьфу тьфу, долгих лет ей жизни, или Иосиф Кобзон, будь то София Ротару, которой недавно было плохо и она потеряла сознание так сказать на рабочем месте, что уходит его личная Эпоха, уходит и быстро между прочим его жизнь, остается пока что только память о той Эпохе, детстве, юности, молодых каких то годах своего взросления..

Но и она уйдет..

Потом уйдет твоя душа..

Потом тебя , обычного человечека забудут и это нужно признать..

И да первые строки, когда я узнал о Кобзоне, были именно эти слова из песни, которые я сразу же озвучил..