Алиса Флуд и оффтопик (часть 3) #13244





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4312

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:52 Цитата: 211:

Не думай о секундах свысока.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777107&topic_id=29403&forumid=2&1535651062 Не думай о секундах свысока.Источник:

Марик, ты это память Кобзона так решил отметить или ....



Ведь еще один человек-эпоха ушел.

Я его в детстве терпеть не могла как он поет. А как ума стало прибавляться совсем по другому начала смотреть на него. Действительно ЧЕЛОВЕК - с большой буквы. И деньги имел и другим (обычным людям) очень помогал в разных ситуациях: и в болезнях, и в разных бедах, про поездки в горячие точки отдельная тема - все что были все его.

А ведь сам болел сильно, сам рисковал жизнью не раз ....

Вечная память!!!!