/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном начали устанавливать чертово колесо, равного которому, по утверждению подрядчиков, на севере Казахстана нет. Оно выше костанайского на 12 м и втрое дороже.
Читать новость

§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
они давно и усердно внедряют. первый электромобиль изобрели они...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35396&post_id=777109&order=0&viewmode=flat&pid=777108&forumid=1#777109

Теперь судя по комментариям таноми 52, теперь вся эта экологически чистая муть должна быть реально в городе Тоболе..
Профайл

* elektron
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.08.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
первый электромобиль изобрели ониИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777108&topic_id=35396&forumid=1&1535650739

Насколько знаю, первый электромобиль был ещё в 19-ом веке изобретён. И если не ошибаюсь, в России! ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 1
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх