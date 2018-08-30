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≡ Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном начали устанавливать чертово колесо, равного которому, по утверждению подрядчиков, на севере Казахстана нет. Оно выше костанайского на 12 м и втрое дороже.
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§ arman_kst
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто зимой там будет кататься. Смотреть на снег кругом? Лучше установить летние кабинки и дешевле раза в 3. А сэкономленные потратить на что-то полезное
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§ dandiv
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.08.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это будет лучшее колесо во всем Северном Казахстане, - сообщил «НГ» юрист ТОО Александр ГАВРИЛЬЧИК. - Высота - 42 м, количество кабинок - 24, все - с системой кондиционирования и отоплением. Кабинки будут закрытыми, поэтому на колесе можно будет кататься зимой и летом

Вот про Костанайское колесо
Цитата:
рассказывает главный инженер парка культуры и отдыха Сергей Герасимов.- Главное, что они от ветра защищены, поликарбонатом утеплены, наши посетители не замерзнут. А летом в них предусмотрены кондиционеры, так что полный комфорт

Кондиционеры только предусмотрены... их ведь на самом деле нет? Просто я не катался на новом колесе ;-)
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§ таноми52
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем никто не смог объяснить, почему эти деньги необходимо выделить на установку колеса, а не на решение экологических проблем Тобола или строительство Дворца молодежи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147

Если покопаться, откуда такая мания величия у провинциального городка, то выяснится - cui prodest (куи продэст) кому выгодно?
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§ 211
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
211


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Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то член общественного совета вообще уже не совсем в адеквате так сказать..
Колесо нам нужно, парк тоже, построены практически все дороги, и сделал это акимат..
Не какой нибудь член совета стоит заметить, а акимат..
И не нужно гтворить за всех рудничан..
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
не на решение экологических проблем Тобола или

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777072&topic_id=35396&forumid=1#777072

С какого перепуга Рудный обязан строить какие то миллиардные в долларовом отношении экологические заводы в Тоболе?
Не каждая страна может себе позволить такую роскошь, включая и перевод всех авто на экологически чистые двигателя или как их там..
Тем более мусоропереработка, воздухоочистилка, какие то мусорные контейнеры..
Да не то что Рудный, весь КЗ не потянет такого..
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§ Сыкымы
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Сыкымы


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Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
не на решение экологических проблем Тобола или строительство Дворца молодежи.

Цитата:
211:
С какого перепуга Рудный обязан строить какие то миллиардные в долларовом отношении экологические заводы в Тоболе?

Совсем уже погнал... Накатил уже НЕмалую толику, поди, в честь праздника... 8-)
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§ Сыкымы
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и для инвестиционной привлекательности. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147#777080

Ога, заберутся инвесторы на самый верх и будут окрестности осматривать из-под ладони: "А куда б нам тут ещё инвестировать?"
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Совсем уже погнал

Экология это дорого..
Ни США, ни тем более Китай, а это ведущие экономики мира, не справляются с этим..
Тем более США по моему даже затрустли подписать Киотский протокол..
И это мощнейшая страна в мире..
А тут только Рудный и 70 тысяч населения с ихними деньгами, отнюдь не сотнями миллиардов долларов..
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§ Vital
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А костанайское колесо живоет еще? Я много лет не был в сквере. Помню когда его поставили. Я прокатился с детьми. Мы вышли с кабинок как с бани. Душно и жарко . И в эти окошки пластиковые толком не че не видно. Шлак полный. Походу такой же в рудном ставят.
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§ таноми52
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А тут только Рудный и 70 тысяч населения с ихними деньгами,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147


Для такого городка такое колесо всё равно что метро для Костаная! Неужели до властей это не доходит? Есть пословица: " По одёжке протягивай ножки!"
А Воннегут так сказал:"У всех дураков одна беда — по крайней глупости они даже не представляют себе, что на свете есть такая штука, как здравый смысл."
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Для такого городка такое колесо всё равно что метро для Костаная! Н

Хм..
Ты считаешь людей и детишек Рудного какими то недолюдьми?
Почему это где то и в более мелких городках детишки имеют возможность прокатиться на хороших каруселях, а дети Рудного не имеют на то право только потому, что кому то хотелось бы эти деньги украсть к себе в карман?
Мне например хотелось бы, что бы когда то я со своим детенышем прокатился на каруселях Рудного и чтобы не пришлось его вывозить как какого то дикаря на такую же карусель куда то в Европу..
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§ таноми52
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мне например хотелось бы, что бы когда то я со своим детенышем прокатился на каруселях Рудного и чтобы не пришлось его вывозить как какого то дикаря на такую же карусель куда то в Европу..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147?1535642469


По такой логике надо в Рудном и Диснейленд построить!
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§ bgb
Re: Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4019
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.08.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тем более США по моему даже затрустли подписать Киотский протокол..
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32147

они не нашли смысла подписывать то, что они давно реализуют!
все энергосберегающие технологии и пр. они давно и усердно внедряют. первый электромобиль изобрели они...
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§ 211
Установка колеса обозрения стоимостью 334 млн тенге радует не всех рудничан
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

По такой логике надо в Рудном и Диснейленд построить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777108&topic_id=35396&forumid=1#777108

Нет, построить хоть что то для детей и взрослых..
А не одни донерно шашлычно пивные заведения..
Ты в свое детство в 60х ходила туда, я в 70х тоже..
Почему рудненские детишки не должны ходить так же как когда то мы?
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