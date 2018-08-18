211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13241





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4072

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:23 У меня сегодня счастливый день..

Копию узи не буду наверно выкладывать..

Хотя хотел..

Воротничковая зона 1.4 мм, ЧСС 142..

Остальное тоже вроде написано что в порядке..

Всю ночь не спал практичеки..

Думаю лишь бы Воротник не больше 2.5, больше значит генетика подвела..