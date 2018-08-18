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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 883 из 883«1...881882883
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Центре внимания..
Про настоящих журналистов профессионалов, расследующих детскую мировую педофилию..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 02:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несравненная Рейчел, Майкл Китон, Руфало, этот из Рэя Донована Швайбер..



Сильный фильм..
Наслаждаюсь..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 03:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карапетьян..
Он же Стенлик Туча..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 03:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лив Швайбер и мой ночной кинотеатор..



[Исправлено: 211, 18.08.2018 - 03:49]
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доллар растет..
Скупаем соль, спички, сахар..
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.08.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макароны, гречку и рис не забудь! :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Скупаем соль, спички, сахар..


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776011&topic_id=29403&forumid=2#776011

Марик,чтобы дети сахар - не тырили,
положи сверху Аватарку,Обликоморале... :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чтобы дети сахар - не тырили,
положи сверху Аватарку,Обликоморале.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776012&topic_id=29403&forumid=2&1534585927

Моей хватает, страшнее..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Макароны, гречку и рис не забудь!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=776013&order=0&viewmode=flat&pid=776012&forumid=2#776013

Денег не хватило, за эту телегу десять тысяч отдал..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 08:04
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сегодня счастливый день..
Копию узи не буду наверно выкладывать..
Хотя хотел..
Воротничковая зона 1.4 мм, ЧСС 142..
Остальное тоже вроде написано что в порядке..
Всю ночь не спал практичеки..
Думаю лишь бы Воротник не больше 2.5, больше значит генетика подвела..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то очистил от хлама свой гараш..



На то ушло практически три месяца..
Еще бы почистить второй..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное
Свистят они, как пули у виска
Вся наша жизнь лишь яркое мгновение...
Да уш..
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Страница 883 из 883«1...881882883
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