dandiv Re: Поселок Заречный затопило после дождя #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 645

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:05 Цитата: alex_60:

недавно фото было - положили тротуар, на полметра ниже выезда из дома, и столб поставили посреди выезда.

Архимед , ау.



Это про Гагарина речь идет? Так там на фото не было столба посреди выезда



С другой стороны им повезло - у них участок выше тротуара, а были сообщения что дорогу и тротуар поднимают выше и потом вода в дом (подвал) идет, вот это беда и потом бороться с ней проблематично...

Дом по Гагарина