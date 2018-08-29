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§ NG.kz
Поселок Заречный затопило после дождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое 27 августа после дождя в поселке Заречный, на редакционный WhatsApp "НГ" прислала жительница этого района. Как она написала в своем сообщении, там сделали новую дорогу, вот только сливы не предусмотрели.
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§ antonK
Re: Поселок Заречный затопило после дождя
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 29.08.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда виноват кто-то другой, а то что при постройке дома и "облагораживания" своей же территории
предусмотреть отход воды, это нет, здесь - куда смотрит акимат.
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§ alex_60
Re: Поселок Заречный затопило после дождя
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так сейчас везде. знакомая ситуация.
вот ложат плитку на воинов,
при этом повредив вокруг все что за их плиткой. рядом.
ямы, мусор, траншеи под кабель. канавы .
кто это будет убирать , заделывать , асфальтировать?
на Майлина же было в прошлом году.
положили брусчатку, выше уровня дома, и вода пошла в подвалы.
недавно фото было - положили тротуар, на полметра ниже выезда из дома, и столб поставили посреди выезда.
Архимед , ау.
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§ Sniper
Поселок Заречный затопило после дождя
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
при этом повредив вокруг все что за их плиткой. рядом.
ямы, мусор, траншеи под кабель. к

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776960&topic_id=35380&forumid=1#776960

автобусные остановки утаскивают))))) а там 10 тонн металла....
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§ Сыкымы
Re: Поселок Заречный затопило после дождя
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.08.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
автобусные остановки утаскивают

На Карбышева тоже остановочные павильоны поубирали. В выходные проезжал по Алтынсарина, на остановке "Ул. Фролова" павильон появился, на маршрутной табличке написано "31-й магазин".
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§ 211
Re: Поселок Заречный затопило после дождя
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4072
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.08.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну деревня ж все таки..
Нужно выбирать самому, где строить домишко..
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§ dandiv
Re: Поселок Заречный затопило после дождя
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.08.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
недавно фото было - положили тротуар, на полметра ниже выезда из дома, и столб поставили посреди выезда.
Архимед , ау.

Это про Гагарина речь идет? Так там на фото не было столба посреди выезда
;-)
С другой стороны им повезло - у них участок выше тротуара, а были сообщения что дорогу и тротуар поднимают выше и потом вода в дом (подвал) идет, вот это беда и потом бороться с ней проблематично...
Дом по Гагарина
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