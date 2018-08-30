211 Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4069

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Смотрю и день Банана скоро отмечать будем!

И будем как африканцы голопопые с копьями вокруг бананов или вокруг американцев с их закидонами продуктов пищи по каким то баклашкам на улице, прыгать и желать себе много денег..

Жрать на скорость..

Как это умеют амэриканцы..

Механизаторы наши где, хлебопеки, аграрии?