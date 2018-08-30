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≡ Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В честь Дня Конституции и 15-летия таджико-узбекской общины "Шарк" в Костанае сегодня, 30 августа, устроили экзотический и очень сладкий праздник - день дыни и арбуза. За тем, как он прошел, наблюдали корреспонденты "НГ".
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§ 211
Re: Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю и день Банана скоро отмечать будем!
И будем как африканцы голопопые с копьями вокруг бананов или вокруг американцев с их закидонами продуктов пищи по каким то баклашкам на улице, прыгать и желать себе много денег..
Жрать на скорость..
Как это умеют амэриканцы..
Механизаторы наши где, хлебопеки, аграрии?
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* drakon
Съесть арбуз на скорость, познакомиться с искусством карвинга и поиграть в арбузный боулинг - в Костанае прошел первый праздник дыни и арбуза
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Механизаторы наши где,

На полях, наверное,вместе с агрономами... :lol:
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