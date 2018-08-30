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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда узнаешь, что человек, который назначен Указом Президента РК, подозревается в получении взяток от подчиненных «за покровительство по службе», в патриотизме этих подчиненных начинаешь сильно сомневаться.
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
таноми52


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Сообщений: 127
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, какую структуру госслужбы ни копни, везде одно и тоже - взятки, покровительство, откровенное воровство! И только мы, бараны здесь внизу, неизменно и законопослушно продолжаем поставлять "шерсть" этим "патриотам"
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо другие национальности ставить везде,
наверху в том числе.
это понятно сразу было.
русских, украинцев, корейцев..
и знание казахского тут не причем..
его у нас тут и так знают немногие..
иначе все это превратилось в саке, маке, баке..
на уровне государства, области, города.
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§ Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


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Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдааа, ответсекретарь в МИДе, работник нескольких посольств, а затем и посол - не владеет ни одним иностранным языком - такое возможно только у нас. Моя бабушка 1912 г.р. не умела читать и писать, но дензнаки в руках пересчитывала очень шустро.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Мало ли кто ворует..
Прям тов. Шибаршин, открыл на что то глаза..
Один раз живем и на его месте точно так поступил бы каждый..
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§ Сыкымы
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
на его месте точно так поступил бы каждый...

"-Дааа... Бедняга... Ребята, на его месте должен был быть я...!!!
-Напьёшься - будешь!!!" (с)
Ты за каждого-то не отвечай, за себя пиши...
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§ Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Прям тов. Шибаршин, открыл на что то глаза..

Цель статьи - не открыть кому-то там на что-там глаза. В ней, вообще-то основной вопрос задан. Читаешь только то, что выгодно тебе, потом попадаешь пальцем в небо... Попробуй ВСЮ статью прочитать и осмыслить.
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты за каждого-то не отвечай, за себя пиши...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777067&topic_id=35394&forumid=1#777067

Каждый, каждый пользуется всеми теми благами, что позволяет ему государство, включая и хорошую зп и ведомственные даунхаусы, которые содержатся за счет того же бюджета..
И не нужно сочинять тут, что кто то отказывается от этих благ..
Ога, на автобусе поедет со всеми чиновник, которому дали водятела и авто за счет бюджета..
Ты что, тоже не гражданин Казахстана и не в курсях что вообще происходит тут у меня на Родине?
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§ Сыкымы
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
каждый пользуется всеми теми благами, что позволяет ему государство, включая и хорошую зп и ведомственные даунхаусы, которые содержатся за счет того же бюджета..
И не нужно сочинять тут, что кто то отказывается от этих благ..

Ты о чём? Эти блага, что ты назвал, предоставляются госслужащим на ЗАКОННЫХ основаниях. Но некоторым этого мало, поэтому норовят на свой карман поработать за счёт государства.
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
предоставляются госслужащим на ЗАКОННЫХ

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777078&topic_id=35394&forumid=1&1535619932

Вот только не нужен этот пафос насчет егт Величества Закона..
Американизма в их фильмах насмотрелся?
Они создали себе свой Закон, пользоваться незаработанными правами..
Если бы исполняли Закон, то не передвигались на бюджетные деньги на Геликаз и Крузерах, а пользовплись как все общественным транспортом или личным..
Платили бы шоферу мо своего кармана, а не с бюджетного..
Научись находить Причину, а не смотреть на сантиметр от своего носа..
Отсюда и следствие, что брать с бюджета можно и даже нужно..
Не возьмешь как все, тебя попросту сожрут на работе, ибо ты обязан быть как все, чтобы работать..
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На том же дизельном, я ведь первое время ничего не брал, что плохо лежало..
Не берешь, значит стучишь..
На водочном тоже самое, ты обязан брать и быть с народишком, ибо белую ворону не то что не Уважают, ее выживают с коллектива..
Как на нашем низшем уровне нашего бытия, ровно тоже самое происходит и Там..
Ровно те же правила и Законы, которые ты просто обязан соблюдать..
Обязан иметь роскошный дом, какой то там авто типа Фантома, дачу на настоящем Лазурном берегу..
Ибо ты, пока у них в клубе, считаешься Человеком и там это звучит гордо..
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На том же дизельном, я ведь первое время ничего не брал, что плохо лежало..
Не берешь, значит стучишь..
На водочном тоже самое, ты обязан брать и быть с народишком, ибо белую ворону не то что не Уважают, ее выживают с коллектива..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32121#777055



Как я поняла, ты был ЕДИНСТВЕННЫМ честным человеком в этих многочисленных коллективах? И ты, бедный, не найдя таких же , стал "как все"?
Вот чёрт, была единственная белая ворона, и та с готовностью перекрасилась! Лишились мы такого феномена! :lol: :lol: :lol:

А вообще, при чтении твоих "философских" рассуждений о жизни, принципиальности, народе, власти и проч. на ум приходит высказывание Курта Воннегута: "Если бы у Вас вместо мозгов был динамит, его не хватило бы даже на то, чтобы сдуть с головы Вашу шляпу."
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§ 211
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как я поняла, ты был ЕДИНСТВЕННЫМ честным человеком

Каждый, устраиваясь в новый коллектив думает так же..
Пока этот коллектив не заставит жить его по своим Законам.
Иначе пшел вон..
Хочешь быть один, иди на необитаемый остров, найди себе попугая и рисуй вместе с ним картинки в пещерах..
А среди людей быть каким то особенным не положено..
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* drakon
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
откровенное воровство!

Торговля контрабандными сигаретами,
было такое тут,несколько лет назад... :lol: :oops:
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