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§ NG.kz
Покупайте рыбу «второй свежести»!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33559
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 31 июля я отправился за покупками в торговый центр «Астыкжан», который находится на первом этаже ТЦ «Костанай Плаза». В числе остальных продуктов в списке было филе рыбы масляной холодного копчения в вакуумной упаковке. С этой покупки и началось наше расследование.
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§ arman_kst
Re: Покупайте рыбу «второй свежести»!
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо полную ревизию провести магазину
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§ 211
Re: Покупайте рыбу «второй свежести»!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4069
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всегда это было так..
Не все же оттирают на тысячах банок в районе овощебазы маркировку майонеза, как я например много раннее..
Нанимали нас туда по 250 тенге в месяц, там и перетирали ценники..
Склады огромные и летом там холодно..
В чо хотели то?
Кризис еще не кончился и элементарно на хорошие и качественные продукты денег нет..
А кто хочет качественный Балык, пусть едет на Каспий или на Дальний, ну или на Балхаш..
Свежая рыба в степях Костаная с морей и океанов, это фантастика..
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