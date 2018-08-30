211 Re: Покупайте рыбу «второй свежести»! #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4069

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:41 Да всегда это было так..

Не все же оттирают на тысячах банок в районе овощебазы маркировку майонеза, как я например много раннее..

Нанимали нас туда по 250 тенге в месяц, там и перетирали ценники..

Склады огромные и летом там холодно..

В чо хотели то?

Кризис еще не кончился и элементарно на хорошие и качественные продукты денег нет..

А кто хочет качественный Балык, пусть едет на Каспий или на Дальний, ну или на Балхаш..

Свежая рыба в степях Костаная с морей и океанов, это фантастика..